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Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

06.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de bir araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramada, aracın alt kısmında ve kaportasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 29 cep telefonu, 619 paket sigara ve 80 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tunceli şüpheli araç

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