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Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

18.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezinde bulunan Moğultay Mahallesi Zeytintepe Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tunceli İtfaiye

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Akşam
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