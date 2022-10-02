Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kocakoç köyündeki bir evin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz