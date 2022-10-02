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Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kocakoç köyündeki bir evin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Tunceli'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Tunceli İtfaiye

Tunceli Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:16
İkindi
15:34
Akşam
18:11
Yatsı
19:28
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

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