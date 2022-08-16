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Tunceli’de bir köy kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

16.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de bir köy kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.

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kuduz Tunceli Aşı karantina çalışma

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