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Tunceli’de gönüllülerden, sokak hayvanlarına destek

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle Tunceli’de yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara kurumların yanı sıra gönüllüler de destek olup, belirli noktalara yiyecek bıraktı, hem de onlara yuva yaptı.Kentte gönüllü olarak çalışma yapan grup, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ’Evde Kal’ çağrılarına uymalarından kaynaklı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle Tunceli’de yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara kurumların yanı sıra gönüllüler de destek olup, belirli noktalara yiyecek bıraktı, hem de onlara yuva yaptı.
Kentte gönüllü olarak çalışma yapan grup, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ’Evde Kal’ çağrılarına uymalarından kaynaklı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma yaptı. Grup kedi ve köpekler için belirli beslenme noktalarına düzenli mama ve yiyecek bırakırken, onların kalabilmesi için de küçük kulübeler yaptı.
Gönüllülerden Ergün Demir, ”Korona virüsünün baş gösterdiği günden itibaren evlerimize çekildiğimiz için sokak hayvanları aç kaldı. Kurumların ve bizim gibi gönüllü çalışan grupların faaliyetleri, sokağında bir tas suyu ve yemeği olan insanların faydası olmuştur. 15 kişi bir araya gelerek sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştık. Sokak hayvanlarını besledik, kulübe yaptık. Doğal yaşamla ve sokak” dedi.
Gönüllülere destek olup eşlik eden Aygül Aras ise, "Ben Almanya’da yaşıyorum. Orada bir çağrı yaptım. Bu çağrı olumlu karşılık buldu. Çok kısa zamanda yardım geldi. Bu yardımlar hem insanlar hem de sokak hayvanlarına geldi. Genellikle Almanya’daki dostlarımız sokak hayvanları için destek sundu. Biz de 50 torba mama aldık. Peyderpey almaya devam edeceğiz"dedi.

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