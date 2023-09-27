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Tunceli'de hız ihlali yapan 112 sürücüye ceza kesildi, aranan 4 şüpheli yakalandı

27.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de polisin yaptığı denetimlerde hız ihlali yapan 112 sürücüye cezai işlem uygulandı, aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 6 bin 538 kişiyi kontrol ederek aranan 4 şüpheliyi yakaladı, 2 tabanca ele geçirdi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 250 kişiyi bilgilendiren ekipler, trafik denetimlerinde 3 bin 220 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 112 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi, 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

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