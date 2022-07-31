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Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü

31.07.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü

Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezine bağlı Kopuzlar köyü ve Pülümür ilçesindeki Doğanpınar köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köydekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü

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