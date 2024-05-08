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Tunceli'de ilk defa düzenlenecek motosiklet festivali için hazırlıklar sürüyor

AA AA
08.05.2024 14:39
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Tunceli'de 27-30 Haziran tarihlerinde motosiklet festivali düzenleyeceklerini bildirdi.

Çeşitli incelemeler için kente gelen Uçar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

Uçar, ziyaret sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, federasyon olarak heyecan ve gurur duydukları bir organizasyonun hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

"TUNCELİ'DE ÜÇ BÜYÜK ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Vali Tekbıyıkoğlu'nun daveti üzerine Tunceli'ye birkaç defa geldiklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Burada organizasyon yapabilme analizlerini gerçekleştirdik. Zaten Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı ve ender coğrafi güzelliklerine sahip bir lokasyonda ve turizm destinasyonunda olmamız nedeniyle burada gözümüz kapalı organizasyon yapmayı Sayın Valimize taahhüt ettik. Kendisinin de himayelerinde Tunceli'de üç büyük organizasyon gerçekleştireceğiz. 27-30 Haziran tarihlerinde burada bir 'mototur' gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinden binlerce motosiklet tutkununun buraya akın akın geldiklerini inşallah hep beraber göreceğiz."

Uçar, organizasyonda Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı da gerçekleştireceklerini bildirerek, "Biz gittiğimiz yerlere katma değerli bir organizasyon götürme amacıyla hareket ediyoruz. Sayın Valimizin de himayelerinde bu gelenek inşallah Tunceli'de spor turizmi ve ulusal organizasyonlar zincirinin de ilk halkası olacak." ifadelerini kullandı.

"TUNCELİ BU DEĞİL"

Vali Tekbıyıkoğlu da festivalin içeriğini yerel ve ulusal sanatçılarla zenginleştireceklerini anlattı.

Tunceli'nin bu tarz etkinliklere ihtiyacı olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Tunceli, hiç kimsenin bilmediği ve herkesin kenarından geçtiği bir şehir. Haberlerden dolayı hafızalarda kötü izler bırakılan bir şehir, Tunceli bu değil. Burası Munzur Vadisi Milli Parkı'nın yanı sıra florasıyla, faunasıyla ve Pülümür Çayı ile görülmesi gereken bir şehir." dedi.

Tekbıyıkoğlu, festival hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Tabii motosiklet organizasyonunda özellikle şunu çok önemsedik. Motosiklet severler rafine zevkleri olan insanlar. Motosiklet kullananların içerisinde doktorlar, öğretim üyeleri, iş insanları, yüksek bürokratlar gibi büyük bir zenginlik de var. Biz işin açıkçası onları ilimize getirerek birer de Tunceli elçisi olmalarını arzu ediyoruz. Tunceli'ye gözleri temas etsin." değerlendirmesinde bulundu.

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