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Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

15.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Munzur Vadisi'nde devriye görevi yapan jandarma, ormanlık alanda yavru bir yaban keçisi buldu.

Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, keçiyi teslim aldı.

Yaban keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

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Tunceli jandarma yaban keçisi

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