Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje, sikke, 2 metal dedektörü, jeneratör, hilti, 2 çekiç ve kürek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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