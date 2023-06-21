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Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

21.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

İl merkezine bağlı Gözen köyündeki Mergeçekar Yaylası'nda çobanlık yapan Emin Koyuunan, hayvanları otlatırken aniden fenalaştı.

Koyuunan'ın durumunu fark eden yayladakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine, ulaşımın zor olduğu yaylaya ambulans gidemediği için İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

Bunun üzerine askeri helikopter, içinde 2 sağlık personeli ve jandarma arama kurtarma (JAK) timleriyle bölgeye intikal etti.

Sağlık ekiplerince yaylada ilk müdahalesi yapılan Koyuunan, daha sonra JAK timlerinin desteğinde bindirildiği helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koyuunan'ın tedavisi sürüyor.

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Çoban Tunceli askeri helikopter

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