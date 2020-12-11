Tunceli’de karla kaplı 9 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kapanan köy yollarından 129’u ulaşıma açıldı, 9’unda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 129 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle Ovacık ilçesinde 6 ve Pülümür İlçesi’nde 3 köy yolu bulunduğu bildirildi. Ekiplerin 9 köy yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de Tunceli-Elazığ ile Tunceli-Erzincan karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, sürücülerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



