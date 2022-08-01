Tunceli'de kayalıktan düşen çoban kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan çoban, kurtarıldı.

Kalaycı köyü kırsalında hayvanlarını otlatan çoban Erdem Yüksel, dengesini kaybedip kayalıktan düşerek yaralandı.

Yüksel’in yaralandığı gören köylüleri, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sedye yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan çoban, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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