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Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

25.01.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Ulukale köyüne bağlı Yünlü mezrasına inen yaban keçilerinden birine köpekler saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan keçiyi fark eden vatandaşlar, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden DKMP personeli, yaralı keçiyi bulunduğu yerden alarak veterinere götürdü.

Yaban keçisinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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