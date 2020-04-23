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Tunceli'de koronavirüsü atlatanların sayısı 8'e yükseldi

TUNCELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tunceli'de koronavirüsü atlatanların sayısı 8'e yükseldi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testi pozitif olan 8 vaka tespit edildiğini belirtti.

Bu hastalardan 7'sinin bir süre önce taburcu olduğunu anımsatan Sonel, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında da bulundu.

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