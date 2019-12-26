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  4. Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 19:32 | Son Güncelleme

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki yaban keçisi avlandı.

Kozluca köyü yakınlarında ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisinin bedenini incelemek üzere Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.

Ekipler, av tüfeğiyle avlandığını belirlediği yaban keçisini vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü kaçak avlanma Pülümür Tunceli yaban keçisi

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