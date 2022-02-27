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Tunceli'de "Ovacık Kar Festivali" düzenlendi

27.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de "Ovacık Kar Festivali" düzenlendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezinde "Ovacık Kar Festivali" gerçekleştirildi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen etkinliğe, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı.

Yamaç paraşütü, ok atma, kayak, karda rafting ve güreş gibi etkinliklerin düzenlendiği festivalde, vatandaşlar kar üzerinde halat çekme oyunu oynadı.

Festival kapsamında Munzur Üniversitesi Müzik Bölümü ile sanatçı Erkan Yavuzer tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı festivalde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir il olduğunu söyledi.

Kentte ilk defa kar festivali düzenlendiğinin altını çizen Özkan, şöyle konuştu:

"Gönüllerin doğduğu, gönüllerin doyduğu Tunceli olacağız. Erenlerin, ermişlerin yolundan, Yunusların dilinden ve yürekli cengaver yiğitlerin peşinden yürüyerek huzur kenti olacağız. Çok şükür Tunceli artık sadece bölgesinin değil, ülkemizin en güvenli ve en huzurlu kentlerinden biri haline geldi. Bunda sizlerin, bizlerin ve şehitlerimiz ile bizlere gönül verip peşimizden dua edenlerin emekleri var. Allah onlardan da razı olsun. Gönül ve huzur kenti olan Tunceli'yi, Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlarımızın desteği ve arkadaşlarımızın gayretiyle bir tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam kenti haline getireceğiz demiştik ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz."

Vatandaşların yazın da kayak merkezine gelebileceğini belirten Özkan, "Ovacık, ilimizin en güzide ilçesi. Gönüllerin mekanı, tabiatın doğduğu yer. Munzur'un doğup çağladığı yer. Burası gerek turizm, gerek eğitim ve gerekse idari düzenlemelerimizle bu sene 70 milyonu bulan bir yatırımı alacaktır. Bir yer güzel olacaksa, güzel kalacaksa, gönüller de güzel olmalıdır. Bir yer güzelliklerle buluşacaksa gençler el ele tutuşmalı, gönüller güzelliğe doğru yol almalı. İşte bugün burada siz bunu başardınız." ifadelerini kullandı.

Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, protokol üyeleri, askeri erkan, polis memurları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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