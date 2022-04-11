Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki savcı, hakim ve avukat yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ile avukat Arif Yıldız yaralandı.

Avukat Arif Yıldız'ın kullandığı 22 FA 063 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Hozat-Pertek kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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