YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

13.02.2021 19:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan Gülseren Kılınç (49), Tunceli-Erzincan kara yolunda yanık kokusu geldiği için aracın sürgülü olan kapısını araladı.

Bu sırada Kılınç, seyir halindeki otomobilden düştü. Kılınç'ın düştüğünü fark eden otomobildekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

Tunceli Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:41
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

Tunceli Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Ece Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Tunceli Valisi Özkan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırıp vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Tunceli Valisi Özkan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırıp vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Tunceli'de koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

Tunceli'de koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

Tunceli’de trafik ekiplerinden drone ile denetim

Tunceli’de trafik ekiplerinden drone ile denetim

Tunceli’de oyun oynarken yakalanan 11 şahsa 7 bin 739 TL ceza kesildi

Tunceli’de oyun oynarken yakalanan 11 şahsa 7 bin 739 TL ceza kesildi

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 7 bin 739 lira ceza kesildi

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 7 bin 739 lira ceza kesildi

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 7 bin 739 lira ceza kesildi

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 7 bin 739 lira ceza kesildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.