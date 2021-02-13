Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü iddia edilen kadın öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de seyir halindeki otomobilden düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan Gülseren Kılınç (49), Tunceli-Erzincan kara yolunda yanık kokusu geldiği için aracın sürgülü olan kapısını araladı.

Bu sırada Kılınç, seyir halindeki otomobilden düştü. Kılınç'ın düştüğünü fark eden otomobildekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

