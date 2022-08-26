Tunceli’de terör operasyonunda kayalıktan düşen güvenlik korucusu yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda kayalıktan düşme sonucu yaralanan güvenlik korucusu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ovacık’taki Mercan Dağları bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda jandarma özel harekat (JÖH) birlikleriyle arazide arama yapan bir güvenlik korucusu, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

Yaralanan güvenlik korucusu, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası askeri helikopterle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına götürüldü.

Burada bekletilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan güvenlik korucusu tedavi altına alındı.

Güvenlik korucusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz