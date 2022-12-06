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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi

06.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 15 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramada, 2 jenaratör, 806 el yapımı patlayıcı için hazırlanmış düzenek, 2 el telsizi, 35 büyük tüp, 3 kilogram metal tozu, düdüklü tencere, ampermetre, 3 pil bloğu, 350 metre kablo, 4 şarj adaptörü, 2 fırın, uzaktan kumanda anahtarı, 4 örgütsel doküman, 3 termos, pense, 15 litre motor yağı, 50 kilogram kireç, havan mühimmatı, 10 küçük tüp, güneş paneli, 62 pil, 3 akü, 5 şarj kablosu, lehim çantası, 140 metre branda, 150 metre sera naylonu, 10 çift spor ayakkabı, 4 sırt çantası, 10 battaniye, 4 şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

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Tunceli terörist sığınak operasyon

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