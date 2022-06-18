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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

18.06.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında Ali Boğazı bölgesine operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan sığınağı tespit etti.

Sığınakta kalaşnikof, şarjör, ve 29 fişek, el dürbünü, şemsiye, battaniye, 5 kilogram un, 3 kilogram şeker, 3 kilogram çay ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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