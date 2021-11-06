Tunceli’de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

"Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan" adı verilen operasyonda, güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklardaki aramalarda 211 kaleşnikof mermisi, 60 elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi, 30 pil, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, metabo marka 1500 wattlık hilti, 5 hilti ucu, rotaryhammer marka 850 wattlık hilti, 2 küçük hilti ucu, 2 delme murcu, mutfak tüplü soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150 metre sera naylonu, 30 kalem pil, mont, 2 battaniye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.



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