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Tunceli'de terörle mücadelenin kahramanı PÖH'ler dualarla Suriye'ye uğurlandı

22.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de terörle mücadelenin kahramanı PÖH'ler dualarla Suriye'ye uğurlandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen kentte, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis özel harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.

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