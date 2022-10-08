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Tunceli'de toplanan bir grup madencilik projelerine tepki gösterdi

08.10.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de toplanan bir grup madencilik projelerine tepki gösterdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de toplanan bir grup, madencilik projelerine tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerindeki pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, polislerin üst araması yapmasının ardından meydandaki alana alındı.

Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, burada yaptığı konuşmada, birçok maden şirketinin gözünün Tunceli'de olduğunu söyledi.

Kentte 40'a yakın sahanın madencilerce kapatıldığını ileri süren Çetin, bu durumun sadece insan hayatına değil, yaban hayatına, havaya, suya, küçükbaş hayvancılıkla geçinen üreticilere, arıcılara ve doğaya zarar verdiğini savundu.

Gruptakiler, konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halay çekip dağıldı.

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Tunceli miting madencilik

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