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Tunceli'de "uzaktan görüntülü muayene" ile hastalara kolaylık sağlanıyor

24.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakkı Ataş: - "Hastalarımız e-Nabız uygulamasında görüntülü görüşme muayenesi oluşturuyor. Bu işlemin ardından doktorlar tarafından hastaların muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor"

TUNCELİ (AA) - Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi" kapsamında Tunceli'de yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenmeye başlandı.

Bakanlık koordinesinde Bilecik, Sinop ve Tunceli'de hayata geçirilen projeyle yatağa bağımlı hastaların evde bakım hizmetlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde evde sağlık hizmetleri sistemine kayıtlı hastalar ilk önce e-Nabız üzerinden doktorlarla görüntülü görüşme için gerekli işlemleri yapıyor.

Hastalar daha sonra sağlık kurulu raporu için 7 ayrı hekimle görüntülü görüşme yapıyor ve bu esnada doktorlar hastaların genel sağlık durumu hakkında bilgi ediniyor.

Görüşmelerin sonunda muayene ve sağlık kurulu süreçlerini tamamlayan hastalar, hazırlanan raporlara sağlık kuruluşlarına gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakkı Aktaş, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen projenin Tunceli, Bilecik ve Sinop'ta uygulanmaya başlandığını söyledi.

Bu projeyle eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kurulu raporu alma imkanı tanındığını belirten Ataş, "Hastalarımız e-Nabız uygulamasında görüntülü görüşme muayenesi oluşturuyor. Bu işlemin ardından doktorlar tarafından hastaların muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor." dedi.

Ataş, hastaların sağlık kurulu raporu alması için 7 ayrı hekim muayenesinden geçtiğini ifade ederek, "Hazırlanan sağlık kurulu raporları da kişilerin e-Devlet sistemlerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu." diye konuştu.

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