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Tunceli’de vatandaşın ağaca çıkan ayıyla güldüren konuşması

19.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Pülümür ilçe merkezinde bir vatandaşın bahçesine giren ayı ile diyaloğu izleyenlere kahkaha attırdı.

Pülümür merkezde bir ayı, Barış Tapan isimli vatandaşın bahçesindeki ağaca tırmandı. Bahçesindeki elma ağacına çıkan ayıyı ağaçtan indirmek için önce şaka yolu ile sert çıkan Tapan daha sonra ses tonunu yumuşatarak ayıyı ikna ederek ağaçtan inmesini sağladı. Tapan o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Yaz mevsiminde de bahçesine ayıların geldiğini belirten Barış Tapan, ‘’Bahçemizin sürekli misafirleri onlar, gelen ayıları kamera ile kayıt altına alıyorum ancak onlara zarar vermiyoruz. Bahçemizin son kış elmalarını da onlara ikram ediyoruz’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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