Tunceli'de vatandaşlar imece usulüyle cadde ve sokaklarda kar temizledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çağrısı üzerine bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, kentteki cadde ve sokak aralarında kar küreme çalışması yaptı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, Belediye Başkanı Maçoğlu da vatandaşlara kar küreme çalışmalarına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Bunun üzerine bir araya gelen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, imece usulüyle cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Vatandaşlarca belirli alanlara toplanan kar kütleleri daha sonra iş makineleriyle şehir dışına taşındı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, AA muhabirine, kent merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle kar küreme çalışmasının zorlaştığını aktardı.

İş makinelerinin girmediği yerlerde imece usulü ile kar kürendiğini belirten Maçoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyede görevli arkadaşlarımız kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalarda aslında en çok işçi arkadaşların emeği var. Biz de farkındalık oluşturmak için bugün böyle bir çalışma başlattık ve bu şekilde greyderlerin ve kepçelerin giremediği alanlara ulaşım sağlanması için çaba harcıyoruz. Yaklaşık 3-4 sokakta insanlar destek amaçlı çalışıyor. Yaklaşık 100'ün üzerinde insan yardıma geldi ve yolları açmaya çalışıyoruz. Ama 5 gün daha kar yağışı var. Muhtemelen zorlanacağız."

