YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Tunceli'de "Vefalı eller" karşılaştıkları tilkinin de yiyecek ihtiyacını karşıladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, yolda karşılaştığı tilkiyi de ihmal etmeyerek besledi.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda, Kıl köyünde evine gittikleri bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayıp dönüşe geçen Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, yol kenarında kısa süreli mola verdi.

Yakınlarda aç olduğu anlaşılan bir tilkiyi fark eden personel, araçlarındaki yiyeceklerle tilkiyi besledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli arkadaşlarımız yöre insanımızın ihtiyacını karşılamadan dönerken karşılarına bugün sürpriz bir misafir çıkmış." ifadesini kullandı.

Sonel, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Tunceli Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:00
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:36
Yatsı
21:11

Tunceli Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Munzur Dağları doğaya salınan atlarla renklendi

Munzur Dağları doğaya salınan atlarla renklendi

Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tunceli'de bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.