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Tunceli'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Tunceli'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Merkez Kandolar Mahallesi'nde yaşayan Özden Gedik, arazide bitkin ve kanadı yaralı halde bir kızıl şahin buldu.

Kızıl şahini, bulunduğu yerden alan Gedik, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğine getirdi.

Veteriner heküm Ezgi Gün tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, sol kanadında yara olduğu belirlendi.

Yaralı şahinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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Kızıl şahin Ovacık tunceli "Yaban Hayatı"

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