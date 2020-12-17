Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"yla teröristlere ağır darbe vuruldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu kapsamında bugüne kadar, aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki teröristlerin hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonun başlatıldığı 28 Temmuz tarihinden bugüne kadar toplam 120 operasyonun gerçekleştirildiği ve bahse konu operasyonlarda 509 tim ile 7 bin 642 personelin görev aldığı aktarılan açıklamada, operasyonda bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonlarında 3'ü kırmızı kategoride, 1'i turuncu kategoride ve 1'i ise gri kategoride olmak üzere çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon kapsamında 9 Eylül'de Tunceli'nin Ovacık ilçesi Büyükköy kırsalında icra edilen operasyonda, TKP/ML-TİKKO mensubu olan ve 'kırmızı' kategoride bulunan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem ile 'gri' kategorideki "Roza" kod adlı Fadime Çakıl etkisiz hale getirilmiş, olay yerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir. 4 Ekim'de Tunceli'nin Ovacık ilçesi Büyükköy kırsalı Hacıpirim mevkisinde icra edilen operasyonda, TKP/ML-TİKKO mensubu olan ve 'kırmızı' kategoride yer alan "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile 'turuncu' listedeki "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban etkisiz hale getirilmiş, olay yerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok miktarda mühimmat ele geçirilmiştir. 12 Kasım'da Ahpanos Vadisi Kurt Deresi mevkiinde icra edilen operasyon sonucunda 'kırmızı' kategoride bulunan ve PKK/KCK Sözde Dersim Saha Sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç ve 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, olay yerinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir."