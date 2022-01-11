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Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

11.01.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yılın yaklaşık 4 ayı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan kayak merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 1200 metrelik kayak pisti, teleskisi ve 70 yatak kapasiteli oteli bulunan merkez, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlerin ilgi odağı oldu.

Çevre il ve ilçelerden merkeze gelenler, doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Ziyaretçilerden Orhan Gül, AA muhabirine, Ovacık Kayak Merkezi'nin kışın vakit geçirilebilecek çok güzel bir alan olduğunu söyledi.

Gül, kayak merkezinin kent turizmine katkı sunduğunu belirterek, "Son yıllarda Tunceli merkeze artık kar yağmıyor ve çocuklar kara hasret büyüyor. Ben de zaman buldukça çocuklarımı buraya getirip eğlenmelerini sağlıyorum. Burada güzel bir tesis var. Çayımızı, kahvemizi içebiliyor, yemeğimizi yiyebiliyoruz. Çocuklar kayıyor, eğleniyor. Kent merkezine yakın olduğu için de günübirlik gelip gidebiliyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Nisanur Ünal da Elazığ'dan Ovacık'a gezmeye geldiğini ve arkadaşlarıyla merkezde doyasıya kayak yaptığını anlattı.

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