Tunceli'deki Salördek Ormanları doğa tutkunlarının gezi rotasında

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşillenen Salördek Ormanları'ndaki şelaleler, çiçekler ve yaban hayatı varlığı şehir stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu olan Tunceli kent merkezi ve ilçeleri, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları da ilkbaharda yeşile büründü.

Daha çok sonbaharda ziyaret edilen, ilkbaharda ise yeşilin her tonunu barındıran ormanlar, doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor.

Oksijen deposu ormanlarda vakit geçiren ziyaretçiler, buradaki patikalarda trekking (doğa yürüyüşü) yapıp, iki farklı noktada bulunan şelaleleri geziyor.

- "Yaban hayatını bizlerle buluşturuyor"

Ziyaretçilerden Tuncay Sarıgül, AA muhabirine, kentte çetin geçen kışın ardından doğanın canlandığını söyledi.

Kışın kente çok kar yağdığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"İlkbaharın gelişiyle doğayla iç içe yaşamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız en güzel anları bu ortama sığdırmaya çalışıyoruz. Salördek Ormanları gerçekten çok farklı bir ortam sunuyor. Ormanın içerisinde 6-7 çeşit ağaç türü bulunuyor ve buradaki ağaçlar yeşilin tonlarıyla insanları kendine çekerek doğallığın yanında yaban hayatını bizlerle buluşturuyor."

Yöre sakinlerinden Gündoğan Çağ ise kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da öne çıktığını anlattı.

Bölgede dört mevsimi doyasıya yaşadıklarını dile getiren Çağ, "Karların erimesiyle doğa rengarenk oldu. Bu güzellikleri yaşamak için Pülümür'deki Salördek Ormanları'na geldik. Burada fotoğraf çektik ve piknik yaptık. Aynı zamanda yaban keçileri ve bozayıları doğal ortamında gördük." ifadelerini kullandı.

Hüsniye Çağ da ormanda gezerken yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Salördek Ormanları'na hayran kaldığını anlatan Çağ, "Gezimiz çok güzel geçti. Burada yaban keçileri, bozayılar ve vaşak gibi canlılar yaşıyor, burayı çok beğendim." dedi.

