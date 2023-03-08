Tunceli'den Hatay'daki depremzedelere 2 tır içme suyu gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Valilik koordinesinde kentteki bazı iş insanları, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Ovacık ilçesinde bulunan bir su fabrikasında ekiplerce 2 tıra içme suyu yüklendi.

Ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik önüne gelen tırlar Hatay'a hareket etti.

Depremden etkilenen illere, Tunceli'den bugüne kadar 36 tır içme suyu gönderildiği bildirildi.

