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Tunceli'nin Hozat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

29.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale eden kahramanların özverili çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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