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Tunceli'nin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 03.07.2020 08:53 | Son Güncelleme

Tunceli'nin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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