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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

16.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Otlubahçe köyü bölgesinde 3 gün önce örtü yangını başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Havadan ve karadan müdahale neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları yangın söndürme helikopterleriyle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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