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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı

14.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında başlayan örtü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikte yapılan açıklamada, Otlubahçe köyü bölgesinde dün örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Ancak alana karadan müdahalenin zor olması sebebiyle havadan müdahale talebinde bulunulmuştur. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalışılan "algı yanıltmalarına" itibar edilmemesi istendi.

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