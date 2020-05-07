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Tunceli’nin "Vefalı" yürekleri sokak hayvanlarını unutmadı

TUNCELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Tunceli’nin "Vefalı" yürekleri sokak hayvanlarını unutmadı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu", sokak hayvanlarına da mama bıraktı.

Valiliğin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını, yardım taleplerini ileten vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüyor.

Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan emniyet ve jandarma personeli vatandaşların yardımına koşarken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Vefalı yürekler, kent merkezinde çeşitli mahallerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasının ardından araçlarında taşıdığı mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görevli kahramanlarımız can dostlarımızın da bakımını yapmaya devam ediyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı, vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

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