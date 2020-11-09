Tuncer: “Hep birlikte geleceğimize nefes olalım”

Bilecik Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 il ile birlikte Bilecik’te de eş zamanlı gerçekleştirilecek fidan kampanyası destek beklediklerini kaydetti.

Tuncer, 11 Kasım da ülke genelinde gerçekleştirilecek ‘Milli Ağaçlandırma Kampanyası’na Bozüyük halkının da en üst düzeyde destek vereceğine inandığını söyledi. Tuncer, “Ülke genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, ’Geleceğe Nefes’ (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, Bilecik’i seçerek katılım sağlanabilmektedir. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için gelecek nesillerimizin çevre bilinciyle yetişmesi için kampanyaya desteklerinizi bekliyoruz. Gelin hep birlikte geleceğimize nefes olalım” dedi.



