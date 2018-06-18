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İngiltere'nin Kane'i var

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere, Tunus'u son dakikada gelen golle 2-1 yendi. İngiltere'nin gollerini Kane atarken, Tunus tek sayısını Sassi kaydetti.

İngiltere'nin Kane'i var

2018 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun favorisi İngiltere, Tunus ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan İngiltere, 11. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Kyle Walker rakibine yaptığı hareketle penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Ferjani Sassi attığı golle Tunus'u devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıda gol için bastıran İngiltere, iyi kapanan Tunus karşısında golü bir türlü bulamadı. 90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane, İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yenmişti.

TUNUS 1 - 2 İNGİLTERE

STAT: Volgograd Arena
HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Cruz (Kolombiya)

TUNUS: Hassen (Dk. 16 Ben Mustapha), Meriah, Syam Ben Youssef, Bronn, Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Khazri (Dk. 85 Khalifa), Sliti (Dk. 73 Ben Amor)
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele Alli (Dk. 80 Loftus-Cheek), Henderson, Lingard (Dk. 90+3 Dier), Young, Sterling (Dk. 68 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 11 ve 90+1 Kane (İngiltere), Dk. 35 Sassi (penaltı) (Tunus)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Walker (İngiltere)


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Anahtar Kelimeler:
Tunus-İngiltere harry kane Ferjani Sassi FIFA 2018 Dünya Kupası

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