YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tunus Cumhurbaşkanı Said: "ABD'li yetkililerin açıklamaları kabul edilemez"

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "ABD'li yetkililerin açıklamaları kabul edilemez"

22.08.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "ABD'li yetkililerin açıklamaları kabul edilemez"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı ABD'li yetkililerin ülkesiyle ilgili açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ABD Kongresinden bir heyet ve ABD Tunus Maslahatgüzarı Natasha Franceschi ile Kartaca Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Said, ABD heyetiyle görüşmesine, Tunus-ABD ilişkilerinin tarihi sürecindeki dönüm noktalarına değinerek başladı.

Tunus'un özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu söyleyen Said, "Son dönemde bazı (ABD'li) yetkililerin Tunus ile ilgili açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

- ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Referandum sürecinden dolayı kaygılıyız" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Tunus’ta düzenlenen 25 Temmuz anayasa referandumu sonuçlarını değerlendirmişti.

Blinken, "Tunus'ta 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumuna düşük seçmen katılımı damgasını vurdu. Birçok Tunuslu tarafından, yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinin, gerçek tartışmaların kapsamını sınırladığına ve yeni anayasanın, Tunus'un demokrasisini zayıflatabileceği ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı aşındırabileceğine dair endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus, Blinken'ın söz konusu açıklamasından sonra 30 Temmuz'da ABD Maslahatgüzarı Franceschi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve ardından yapılan açıklamada ABD'nin tutumuna ilişkin "İçişlerimize yapılan kabul edilemez bir müdahaledir." denilmişti.

- Tunus’ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 26 Temmuz’da referandum ön sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, “Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6’sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldiSancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
Tunus abd

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.