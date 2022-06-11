YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef, AKM'de konser verdi

Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef, AKM'de konser verdi

11.06.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef, AKM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Tunuslu udi ve şarkıcı Dhafer Youssef, 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dinleyicileriyle bir araya geldi.

Konserde usta sanatçı, sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı sevilen eserlerini seslendirdi.

Youssef, "Burada harika müzisyenlerle çalıp söylediğimde bu hayattan daha iyi bir şey olmadığını hissediyorum." dedi.

Dinleyicilerini çok sevdiğini dile getiren ve onları dansa davet eden Youssef, konserde şarkılarının hikayelerini de anlattı.

İstanbul'un kendisi için özel bir şehir olduğunu söyleyen sanatçıya konserde, 3 kişilik orkestra eşlik etti.

Youssef, daha önce Hüsnü Şenlendirici ve Aytaç Doğan'ın arasında bulunduğu birçok Türk sanatçıyla da ortak projeye imza atmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtıŞişli Belediye Başkanı Muammer Keskin maskot köpeğin heykelini açtı
GÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldıGÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildiİzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:43
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.