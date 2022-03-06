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Turabi Çamkıran Survivor All Star'a mı katılacak? Dikkat çeken paylaşım

06.03.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da daha önce iki defa şampiyon olan Turabi Çamkıran ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın 3 hafta sonra yapılacak birleşme partisinde 2 kere şampiyon olan Turabi Çamkıran'ı gönüllüler takımına dahil edeceği öne sürüldü. Turabi ise Instagram'dan dikkat çeken bir Survivor paylaşımı yaptı.

Turabi Çamkıran Survivor All Star'a mı katılacak? Dikkat çeken paylaşım

Mart ayı sonunda birleşme partisinin olacağı Survivor All Star’da Turabi Çamkıran'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre Acun Ilıcalı Birleşme partisinde Turabi Çamkıran’ın Survivor All Star kadrosuna dahil edecek.

GÖNÜLLÜLERDE YARIŞACAK

Birleşme partisine kadar 6 yarışmacının veda edeceği Survivor All Star'da Turabi'nin ise gönüllüler takımında yer alması bekleniyor. Yarışmaya Turabi'yle birlikte sürpriz bir ismin daha katılacağı iddia edildi.

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Turabi’den ise Survivor All Star ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım da geldi. Turabi Survivor paylaşımında "Yükleniyor" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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