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Turanlı’dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.12.2020 13:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Turanlı mesajında, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği bir hayat diliyorum.

Turanlı’dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Turanlı mesajında, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği bir hayat diliyorum. İnsan Hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. ’İnsan Hakları’ kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun” İfadelerini kullandı.

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