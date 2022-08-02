Turbo Akü AGM akülerin seri üretimine başlıyor

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Turbo Akü, Stop-Start özellikli araçlarda kullanılan yüksek çevrime ömrüne sahip AGM tipi akülerin seri üretimine başlıyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil AGM akülerde 10 kat daha uzun çevrim ömrü bulunuyor.

Akülerin uzun ömürlü, tam performanslı olmasını sağlayan Matrix Press teknolojisiyle fark oluşturan Turbo Akü AGM serisi, laboratuvar testlerinde sağladığı üstün performansın ardından araç üstü test aşamasına geçti.

Turbo Akü tarafından Stop-Start teknolojili araçlar için gerçekleştirilen Ar-Ge ve ürün çalışmalarıyla üretilen AGM teknolojili aküler, Türkiye'de sadece Turbo Akü'de kullanılan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi ile güçlendirilmiş iç yapısı ve özel geliştirilmiş kimyasal yapısı sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor.

Turbo Akü'nün geliştirdiği yeni nesil AGM Aküler, 3 yıllık yoğun ekip çalışmaları sayesinde ön seri üretime geçiyor. Akülerin tam performans sergileyebilmesi ve ömrünün uzaması için yapılacak iyileştirmelerle seri üretime, 2022 yılı son çeyreğinde geçilmesi planlanıyor. Üretim için binek araç tipi aküler öncelik olarak belirlendi. Turbo Akü'nün geliştirdiği yeni nesil aküler, özel geliştirilmiş aktif madde ile geleneksel standart akülere oranla 10 kat daha fazla yüksek çevrim (şarj-deşarj) özelliği sunuyor. Ayrıca standart akülere göre çok daha yüksek titreşim (vibrasyon) dayanımı da elde ediliyor.

- "Üstün performans sergilediğini testlerle belirledik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AKO AKÜ Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, şunları kaydetti:

"Turbo Akü üretim tesisimiz, Matrix Press ve Kaizen Tüneli teknolojisiyle rekabetten ayrışan altyapısı ve AGM teknolojisine uyumlu olarak tasarlanmıştı. Şimdi bu yeni nesil aküleri tüketiciye sunmaya hazırlanıyoruz. Akülerimizin, çevrim sayısı ve tekrar marş basma sayısında rekabete oranla çok üstün performans sergilediğini testlerle belirledik. Yeni nesil teknolojiye uygun akülerimizle, ülkemizde yeni model araçlarla birlikte günden güne büyüyen ihtiyacı en kaliteli ürünle karşılıyoruz. AGM aküleri, konvansiyonel kurşun asit akülere kıyasla; 'aktif maddesi', 'kimyasalları', 'farklı grift alaşımı' ve akü içeriğinde bulunan elektroliti sıvıyı emen özel seperatörler içeriyor. Serimizin, satılarımızda, rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz."

