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TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

10.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi

İZMİR (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) İbrahim Erden, Türkiye'nin son 12 yılda rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla ekipman üretiminde dünyada önemli bir yere geldiğini belirterek, "Son 10 yılda işletmeye alınan yaklaşık 11 bin megavatlık rüzgar enerjisiyle ülkemiz karasal rüzgar potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabilir duruma geldi. 11 bin megavat kurulu güç için 14 milyar avro yatırım yapıldı." dedi.

Erden, TÜREB tarafından düzenlenen rüzgar sanayisi üretim tesisleri gezisinde, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 110 milyar avroluk yatırım fırsatı barındırdığını söyledi.

Geçen yıl rüzgarda 1798 megavatlık kurulu gücün devreye girdiğini anımsatan Erden, "2021 sonunda Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 11 bin 101 megavata ulaştı. İzmir ise bu toplamda rüzgarın başkenti konumunda bulunuyor. İzmir, geçen yıl sonunda 1890 megavatlık kurulu güce ulaştı. Aslında İzmir teorik olarak 12 bin megavat potansiyele sahip ve henüz potansiyelinin yüzde 15'ini değerlendirilebiliyor." diye konuştu.

Yerli rüzgar türbini ekipmanı üretiminde Türkiye'nin önemli çalışmaları bulunduğuna işaret eden Erden, "Türkiye'nin son 12 yılda rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla ekipman üretiminde dünyada önemli bir yere geldi. Son 10 yılda işletmeye alınan yaklaşık 11 bin megavatlık rüzgar enerjisiyle ülkemiz karasal rüzgar potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabilir duruma geldi. 11 bin megavat kurulu güç için 14 milyar avro yatırım yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, rüzgar sektöründe İzmir'in önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir, Türkiye'nin ilk kanat, kule fabrikasına, ilk rüzgar türbin bakım ve onarım tesisine, ilk rüzgar türbini Ar-Ge Merkezi'ne, ilk nazel fabrikasına ev sahipliği yapıyor. 4 rüzgar kanat fabrikasının tamamı, 7 kule fabrikasının 4'ü, 2 döküm tesisinin biri İzmir'de bulunuyor. Burada 35'in üzerinde üretici bulunuyor. İzmir'de rüzgar sanayinde faaliyet gösteren firmalar, Türkiye'nin rüzgar sanayinin toplam cirosunun yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. 2020 itibarıyla İzmir'de rüzgar sanayisi 7 bin 500 kişilik istihdama ulaştı."

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