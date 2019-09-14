Turgay Demirel, yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcısı

FIBA Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2019 FIBA Dünya Kupası finali ile ilgili görüşlerini aktaran Demirel, "İki hafta önce yine Pekin'de düzenlenen FIBA kongresinde yapılan seçimler sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısını yaptık. Önümüzdeki 4 yıl için FIBA Avrupa Başkanı olarak yeniden Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak seçildim" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda sona yaklaşıldığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"İki hafta önce Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in FIBA Başkan ve Başkan Yardımcıları olarak bizleri kabul etmesi, açılış törenine katılması ve Basketbol Dünya Kupası'nın açılışını bizzat kendisinin yapması bu ev sahipliğine ne kadar önem verdiklerini gösteriyordu."

Turgay Demirel, madalya için sahaya çıkacak Fransa, Avustralya, İspanya ve Arjantin takımlarına da başarılar diledi.

