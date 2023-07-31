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  4. Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikmişti... Ünlü modacı Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikmişti... Ünlü modacı Nail Yurdakul hayatını kaybetti

31.07.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikti, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi. Ünlü modacı Nail Yurdakul hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan, 1970'li yıllarda "Moda Kralı" olarak anılan ve birçok siyasetçi ile sanatçının terziliğini yapan modacı Nail Yurdakul yaşamını yitirdi.

Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yurdakul'un cenazesi, Köyceğiz'de ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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DEVLET BÜYÜKLERİNİN TERZİSİYDİ

Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsünde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.

Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti.

Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.

MODA KRALI OLARAK TANINDI

Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve "Moda Kralı" olarak anılmaya başladı.

Yurdakul, 1965'te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk'ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve "Milli Mücadele Çaprazı" ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye'de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı. "Milli Mücadele Çaprazı" şu anda Tunus'ta bir müzede sergileniyor.

Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti.

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