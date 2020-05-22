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Turgutlu Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

MANİSA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramında çocukların yüzünü güldürecek bir projeye daha imza attı.Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Bayramlık olmadan bayram olmaz” projesinde kıyafet ihtiyacı olan 3-15 yaş arası 500 çocuğa kıyafet ulaştırıldı.Proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dosteli Kıyafet ve Yardım Merkezine hayırseverler tarafından bağışlanan ve Dosteli ihtiyaç listesinde isimleri bulunan aile ve çocuklara kıyafetler yıkama, temizleme ve dezenfekte işlemlerinin ardından teslim edildi.

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramında çocukların yüzünü güldürecek bir projeye daha imza attı.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Bayramlık olmadan bayram olmaz” projesinde kıyafet ihtiyacı olan 3-15 yaş arası 500 çocuğa kıyafet ulaştırıldı.
Proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dosteli Kıyafet ve Yardım Merkezine hayırseverler tarafından bağışlanan ve Dosteli ihtiyaç listesinde isimleri bulunan aile ve çocuklara kıyafetler yıkama, temizleme ve dezenfekte işlemlerinin ardından teslim edildi. “Bayramlık olmadan bayram olmaz” projesiyle üç gün içerisinde 200 aileye, toplamda 500 çocuğa bayram sevinci yaşatıldı.

“Çocuklarımızın heyecanını paylaşmak istedik”
“Bayramlık olmadan bayram olmaz’ projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik” diyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Her çocuk için bayramlık kıyafetleri ayrı bir önem ve heyecan taşıyor. Turgutlu Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın heyecanını paylaşmak ve yüzlerindeki gülümsemenin bir parçası olmak için bu projeyi hayata geçirdik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz üç gün gibi kısa bir sürede 200 ailemiz ve 500 çocuğumuzu bayramlık kıyafetleriyle buluşturdu. Dosteli Kıyafet ve Yardım Merkezimiz aracılığı ile kıyafet bağışında bulunan bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımızın kıyafetlerini sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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